Υπόθεση «Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία -Κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση των χρημάτων - iefimerida.gr

Εκτός συνόρων φαίνεται πως είχε επεκταθεί η δράση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο».

Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος ότι έχουν εντοπιστεί ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές δικαστικές αρχές.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ανεξάρτητης Αρχής, η οποία έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.

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Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης είχαν φτάσει στην ανεξάρτητη Αρχή πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται, η συμβολή της Αρχής στην εξάρθρωση του κυκλώματος θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας.

Το μοτίβο που ακολουθούσε το φερόμενο κύκλωμα



Οι εταιρείες-«βιτρίνες» είχαν «αχυράνθρωπους» ως υπεύθυνους και, απ’ ό,τι φαίνεται, ανοιγόκλειναν με μοναδική ευκολία, όταν τα πράγματα ζόριζαν. Τα στοιχεία δείχνουν, μάλιστα, ότι εκεί που έκλειναν εταιρείες του κυκλώματος, άνοιγαν επιχειρήσεις με διαφορετικό ΑΦΜ και ονομασία, αλλά στον ίδιο ακριβώς χώρο και με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο.

Για παράδειγμα, εταιρεία της αλυσίδας, με έδρα τον Ασπρόπυργο, που έκανε έναρξη εργασιών το 2017 και κατέβασε ρολά το 2022, είχε ως ετερόρρυθμο εταίρο με 50% τη Βουλγάρα υπήκοο Ν.Ζ. Η εν λόγω εμφανίζεται στο αντίστοιχο βουλγαρικό ΓΕΜΗ να κατέχει το 100% τριών εταιρειών εισαγωγών- εξαγωγών στη Βουλγαρία και το 40% εταιρείας εμπορίας ειδών διατροφής στην Ελλάδα, που έκλεισε το 2021. Το υπόλοιπο 60% το κατείχε -τουλάχιστον στα χαρτιά- ο Γ.Φ. Ποιο είναι το ενδιαφέρον; Ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται σε επιχειρήσεις που «σάρωσαν» τις παραλίες της Ρόδου, σε διαγωνισμούς για ομπρελοκαθίσματα.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία κατάφερε να συνδέσει τους «αχυράνθρωπους» και τις εταιρείες με ένα πραγματικό πρόσωπο, με έναν «κοινό παρονομαστή» που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτές. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η έρευνα για την υπόθεση της αλυσίδας των φούρνων «Χωριάτικο» ξεκίνησε από την αρχή του έτους και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, φυσική παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς.

Ο στρατός των «αχυράνθρωπων» και ο ρόλος τους

Έως τώρα, από τις 59 συλλήψεις, που έχει κάνει η ΕΛ.ΑΣ., οι 20 αφορούν «αχυράνθρωπους» οι οποίοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες σε διάφορες εταιρείες-δορυφόρους του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ο «στρατός» των «αχυράνθρωπων» ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος για τη δράση του κυκλώματος.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, το κύκλωμα φοροδιαφυγής, που προκάλεσε ζημία άνω των 100.000.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, είχε 150 «αχυράνθρωπους», όπου ο καθένας είχε από μία ως και 20 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Είναι χαρακτηριστικό πως για τη δράση τους έφτασαν στο σημείο ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία ενός ανθρώπου που είναι νεκρός εδώ και μία τετραετία, ως εκπρόσωπο εταιρειών.

Ιδιοκτήτες εταιρειών εμφανίζονταν και ανύπαρκτα πρόσωπα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, μεταξύ άλλων.