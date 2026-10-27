Υπόθεση «Χωριάτικο»: Δεκάδες ακόμα εμπλεκόμενοι, δεν είναι μόνο οι 59 -Πώς λειτουργούσε ο στρατός των «αχυράνθρωπων» του Γιαννακόπουλου - iefimerida.gr

Δεν είναι μόνο 59 οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», αλλά υπάρχουν ακόμα δεκάδες άτομα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία κατάφερε να συνδέσει τους «αχυράνθρωπους» και τις εταιρείες με ένα πραγματικό πρόσωπο, με έναν «κοινό παρονομαστή» που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτές. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η έρευνα για την υπόθεση της αλυσίδας των φούρνων «Χωριάτικο» ξεκίνησε από την αρχή του έτους και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, φυσική παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς.

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Ο στρατός των «αχυράνθρωπων» και ο ρόλος τους

Έως τώρα, από τις 59 συλλήψεις που έχει κάνει η ΕΛ.ΑΣ. οι 20 αφορούν «αχυράνθρωπους», οι οποίοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες σε διάφορες εταιρείες-δορυφόρους του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ο «στρατός» των «αχυράνθρωπων» ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος για τη δράση του κυκλώματος.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, το κύκλωμα φοροδιαφυγής, που προκάλεσε ζημία άνω των 100.000.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, είχε 150 «αχυράνθρωπους», όπου ο καθένας είχε από μία ως και 20 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Είναι χαρακτηριστικό πως για τη δράση τους έφτασαν στο σημείο ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία ενός ανθρώπου που είναι νεκρός εδώ και μία τετραετία, ως εκπρόσωπο εταιρειών.

Ιδιοκτήτες εταιρειών εμφανίζονταν και ανύπαρκτα πρόσωπα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, μεταξύ άλλων.

Οι δύο συνεργάτες του Γιαννακόπουλου: Ο επιχειρηματίας στη Ρόδο και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος

Υπενθυμίζεται πως γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου και γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και φέρονται να ήταν ανάμεσα στους συνεργάτες του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

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Ο επιχειρηματίας K.A. είναι γνωστός στην κοινωνία της Ρόδου, καθώς διατηρεί καφέ μπαρ, beach bar restaurant, sushi bar και άλλες επιχειρήσεις στο νησί, ενώ ο πρώην συνδικαλιστής είναι ο Ρίζος Ρίζος, ο οποίος έχει διατελέσει οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ.

Ο Ρίζος φέρεται να ήταν ο «μεσάζοντας» ανάμεσα στον Γιαννακόπουλο και στους «αχυράνθρωπους» που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και είχαν πόστα σε θέσεις-κλειδιά.

Βαριές ποινικές διώξεις και για τους 59 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε εις βάρος των συλληφθέντων του κυκλώματος με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Η δίωξη κατά περίπτωση αφορά τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Διώξεις και για δύο πλημμελήματα

Επίσης, η δίωξη αφορά και τα πλημμελήματα: