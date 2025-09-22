 Υπόθεση Βαλυράκη: Διεκόπη ξανά για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη των δύο ψαράδων -Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι - iefimerida.gr
Υπόθεση Βαλυράκη: Διεκόπη ξανά για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη των δύο ψαράδων -Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

Σήφης Βαλυράκης
Σήφης Βαλυράκης © EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για τις 30 Σεπτεμβρίου διεκόπη η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δύο ψαράδες της περιοχής της Ερέτριας οι οποίοι φέρονται να ενεπλάκησαν σε βίαιο διαπληκτισμό με τον Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021, ενώ εκείνος βρισκόταν με το φουσκωτό σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για ψαροντούφεκο.

Τι δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, με τη δικηγόρο Ζωή Κωνσταντοπούλου να υπογραμμίζει: «Ζητούμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία».

Δίκη Σήφη Βαλυράκη: Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή οι κατηγορούμενοι

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Ο πρώτος υπογράμμισε: «Είμαι ψαράς από παιδί, από τα οκτώ μου χρόνια βρίσκομαι στη θάλασσα. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν». Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο αδελφός του, ο οποίος επανέλαβε πως από μικρό παιδί ασχολείται αποκλειστικά με την αλιεία. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία λέγοντας: «Είμαστε αθώοι, βρισκόμασταν σπίτι μας για φαγητό, έχουμε μάρτυρες».

