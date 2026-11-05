Υπόλοιπο άδειας: Μέχρι πότε μπορείτε να το πάρετε και τι πρέπει να συνεννοηθείτε με τον εργοδότη - iefimerida.gr

Το τέλος του 2026 πλησιάζει και όσοι εργαζόμενοι έχουν υπόλοιπο από την ετήσια κανονική τους άδεια θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως τη χορήγησή της, σε συνεννόηση με τον εργοδότη τους.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η άδεια ενός ημερολογιακού έτους μπορεί να χορηγηθεί έως και τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

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Συνεπώς, το υπόλοιπο της άδειας του 2026 θα πρέπει να έχει εξαντληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Η δυνατότητα αυτή αφορά την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές και δεν σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να τη μεταφέρει επ' αόριστον ή να παραιτηθεί από το δικαίωμά του.

Μέχρι πότε πρέπει να έχει χορηγηθεί η άδεια

Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει ότι η ετήσια άδεια έχει χορηγηθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς, οι ημέρες άδειας που αντιστοιχούν στο 2026 πρέπει να έχουν ληφθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027.

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Εάν η άδεια δεν χορηγηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η αξίωση του εργαζομένου μετατρέπεται σε χρηματική. Εφόσον η μη χορήγησή της οφείλεται σε πταίσμα ή αμέλεια του εργοδότη, οι αποδοχές άδειας προσαυξάνονται κατά 100%. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του εργοδότη, καταβάλλονται οι αντίστοιχες απλές αποδοχές άδειας.

Τι πρέπει να συνεννοηθείτε με τον εργοδότη

Η χρονική περίοδος κατά την οποία θα ληφθεί η άδεια καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης εργαζομένου - εργοδότη.

Ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα για τις ημέρες που επιθυμεί να απουσιάσει, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Το δικαίωμα στην ετήσια κανονική άδεια δεν μπορεί να καταργηθεί με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραιτηθεί από την άδειά του, ακόμη και αν συμφωνήσει να λάβει επιπλέον χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα.

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Η χορήγηση της άδειας δεν μπορεί να επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η άδεια πρέπει να προγραμματίζεται με συμφωνία των δύο πλευρών και να χορηγείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία.