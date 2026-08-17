 Υποχρεωτική απόσυρση σε εκατομμύρια παλιά αυτοκίνητα -Τι αλλάζει σε Ελλάδα και Ευρώπη - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική απόσυρση σε εκατομμύρια παλιά αυτοκίνητα -Τι αλλάζει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αυτοκίνητα
Νέα δεδομένα για την απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα δεδομένα ισχύουν πλέον στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς σε ισχύ μπήκε ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, φέρνοντας και για την αγορά μεταχειρισμένων.

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την αυτοκίνηση βρίσκονται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί να θέσει νέους κανόνες τόσο για την ασφάλεια στους δρόμους όσο και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των οδηγών στο οδικό δίκτυο, ενώ η προστασία τόσο των ίδιων όσο και των υπόλοιπων χρηστών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, σε συνδυασμό πλέον με την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών και επιτάχυνσης της μετάβασης σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.﻿

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