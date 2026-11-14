Υποδιοικητής ΔΥΠΑ: Οι δράσεις «JobReady by DYPA» βοηθούν τους πολίτες να ανταποκριθούν στις ταχύτατες αλλαγές της αγοράς εργασίας

Για τη σημασία των δράσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που έχουν ως επίκεντρο την επαγγελματική ενδυνάμωση και την καλύτερη προετοιμασία των πολιτών για την αγορά εργασίας, μίλησε ο υποδιοικητής της Υπηρεσίας, Βασίλης Γεωργιάδης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εκδηλώσεων «JobReady by DYPA».

Με αφορμή τη διοργάνωση του 13ου «JobReady by DYPA» στην Αθήνα, που πραγματοποιείται σήμερα έως τις 18:00, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι, μέσα από τα δωρεάν εργαστήρια, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη διαδικασία πραγματικών συνεντεύξεων εργασίας, με την καθοδήγηση εξειδικευμένων στελεχών τόσο της ΔΥΠΑ όσο και μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

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Παράλληλα, όπως ανέφερε, τα εργαστήρια δεν περιορίζονται μόνο στην προετοιμασία για συνεντεύξεις, αλλά καλύπτουν και πρακτικά ζητήματα, όπως η δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού βιογραφικού σημειώματος, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των ενδιαφερομένων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η αγορά εργασίας εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση και την επιμόρφωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα «JobReady by DYPA» συμπληρώνουν τις υπόλοιπες δράσεις της ΔΥΠΑ, όπως οι «Ημέρες Καριέρας», οι οποίες φέρνουν σε άμεση επαφή τις επιχειρήσεις με τους υποψήφιους εργαζόμενους. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην 13η διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι από το πρωί εκατοντάδες πολίτες έχουν προσέλθει, για να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια.



Τέλος, ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος σταθμός των δράσεων «JobReady by DYPA» θα είναι η Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 2026, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν, καθώς η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα και τη σημασία τους. Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από πρακτικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την αναζήτηση εργασίας, να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills) και να ενημερωθούν για όσα αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψηφίους. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων (HR), καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.



Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία:

να βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους,

να προετοιμαστούν για μία συνέντευξη εργασίας,

να εντοπίσουν και να αναδείξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες,

να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα,

να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών,

να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και

να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.