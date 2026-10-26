Στον Πειραιά για την 28η Οκτωβρίου το πολεμικό υποβρύχιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» -Θα είναι ανοιχτό για το κοινό - iefimerida.gr

Μια μοναδική ευκαιρία να μπουν μέσα σε ένα υποβρύχιο και να δουν από κοντά πώς είναι η ζωή μέσα σε αυτό, θα έχουν τις επόμενες μέρες μικροί και μεγάλοι.

Στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, τρεις μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά και θα ανοίξουν από σήμερα για το κοινό.

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Συγκεκριμένα, η φρεγάτα «Έλλη», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Δανιόλος» και το υποβρύχιο «Ματρώζος» θα είναι ανοιχτά για το κοινό από τη Δευτέρα 26 έως και την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου.

Το υποβρύχιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» / INTIME NEWS / ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το υποβρύχιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» / INTIME NEWS / ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ναυτικές μονάδες, να περιηγηθούν στους εξωτερικούς χώρους τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό τους από μέλη των πληρωμάτων.

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Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τις συγκεκριμένες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Το πρόγραμμα επισκέψεων στον Πειραιά

Το επισκεπτήριο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ημέρες, με διαφορετική ώρα έναρξης τη Δευτέρα και τις επόμενες δύο ημέρες.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 11:00 – 17:00.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 09:00 – 17:00.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: 09:00 – 17:00.

Η πρόσβαση για το κοινό θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11 του λιμανιού του Πειραιά.

Το ελληνικό υποβρύχιο «Ματρώζος»

Το «Ματρώζος» κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με μήκος 65 μέτρα και πλάτος 7,9 μέτρα.

Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο σύγχρονο σκάφος έγινε στις 14 Απριλίου 2014 ενώ πήρε το όνομά του προς τιμήν του Γεωργίου Ματρώζου, Υδραίου πυρπολητή και αγωνιστή της Επανάστασης του 1821.

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Το υποβρύχιο επανδρώνεται από 40 άτομα (αξιωματικούς και υπαξιωματικούς) και είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και αθόρυβα συμβατικά υποβρύχια παγκοσμίως, αποτελώντας βασικό πυλώνα της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά Υποβρύχιο Τύπου 214 (κλάσης «Παπανικολής»), το οποίο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες:

• Τεχνολογία AIP (Air Independent Propulsion): Διαθέτει σύστημα πρόωσης ανεξάρτητο από τον ατμοσφαιρικό αέρα με χρήση κυψελών καυσίμου (Fuel Cells). Αυτό του επιτρέπει να επιχειρεί εν καταδύσει για εβδομάδες χωρίς να χρειάζεται να αναδυθεί (σνόρκελ), καθιστώντας το πρακτικά «αόρατο» στα εχθρικά σονάρ.

• Οπλισμός: Είναι εξοπλισμένο με 8 τορπιλοσωλήνες και έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης κατευθυνόμενων βλημάτων (υποβρύχιες εκδόσεις πυραύλων Harpoon) και σύγχρονων βαρέων τορπιλών.

Ουρές στη Θεσσαλονίκη για τη φρεγάτα «Κίμων»

Την ίδια ώρα, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κοινού για τη φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από το Σάββατο και δέχεται επισκέπτες στο πλαίσιο των εορτασμών για τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δημήτριο και των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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Έξω από τη νεότευκτη φρεγάτα Belharra σχηματίζονται καθημερινά μεγάλες ουρές από μικρούς και μεγάλους, καθώς οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα της φρεγάτας, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, τα οποία παρουσιάζουν τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου.