Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου - iefimerida.gr

Στον πλήρη έλεγχο της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αποστακτήριο στην τοποθεσία Σφακάκι βρίσκεται ομάδα πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης με τους πυροσβέστες να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εστιών που μπορεί να είναι καλυμμένες από υλικά. Ταυτόχρονα συνεχίζουν τη ρίψη νερού στα σημεία όπου υπάρχει ακόμη καπνός, για να αποτρέψουν κάθε κίνδυνο αναζωπύρωσης.

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cretalive.gr

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό απόλυτο έλεγχο και δεν υπάρχει πλέον κανένα ενεργό μέτωπο.

Η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που κινητοποιήθηκε άμεσα, κατόρθωσε να θέσει υπό περιορισμό τη φωτιά εντός και περιμετρικά των εγκαταστάσεων, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωσή της σε διπλανές εκτάσεις.

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Το κτήριο του αποστακτηρίου έχει υποστεί σοβαρές υλικές φθορές στο εσωτερικό του, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα και θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση.

Σύμφωνα με το cretalive, στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα δίνοντας μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.