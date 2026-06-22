 Υπό μερικό έλεγχο φωτιά στη Ρόδο -Προκλήθηκε από τσιγάρο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο φωτιά στη Ρόδο -Προκλήθηκε από τσιγάρο

φωτια
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Ρόδο / ΑΠΕ-ΜΠΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή ανάμεσα στα αμπέλια της ΚΑΪΡ και τον συνοικισμό Πολυτέκνων «Η Θεοτόκος» στη Ρόδο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, οι οποίες επιχείρησαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της φωτιάς βρέθηκαν επίσης ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες Απόστολος Ασπράκης και Χρήστος Ευστρατίου, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της επιχείρησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Ροδο
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Ροδο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, αλλά τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από τους αξιωματικούς του ανακριτικού Τμήματος της Π.Υ Ρόδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά ρόδος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ