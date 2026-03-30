Έκρηξη στου Γκύζη: «Η φιάλη άνοιξε τρύπα στο υπνοδωμάτιό μας» λέει κάτοικος -Η στιγμή απεγκλωβισμού των τραυματιών - iefimerida.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στου Γκύζη, στην οδό Ανδρέα Κάλβου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.30 σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το iefimerida.gr, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον πέμπτο όροφο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν ζωή, με εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος άνδρας απομακρύνθηκε μέσω του κλιμακοστασίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, η οποία εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα και καρφώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία. Το Orange Press σημείωσε ότι η φιάλη εκτοξεύτηκε στα 50 μέτρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φιάλη άνοιξε τρύπα στο υπνοδωμάτιό μας»

Ο ένοικος του διαμερίσματος στο οποίο κατέληξε η φιάλη περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη: «Έγινε έκρηξη αερίου σε διαμέρισμα, επί της Κάλβου, που βλέπει στον ακάλυπτο. Και μετά διαπιστώσαμε ότι έχει ανοίξει τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου μας, στη Ραγκαβή. Έχει ανοίξει τρύπα στον εξωτερικό τοίχο και έχουν πέσει τα τούβλα μέσα».

Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τη φιάλη υγραερίου, αλλά τα πλήρη αίτια της φωτιάς θα διευκρινιστούν από την έρευνα του αρμόδιου ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες από τη φωτιά στου Γκύζη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ