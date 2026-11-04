Ανάπλαση της βόρειας όψης του κεντρικού κτιρίου του υπ. Εθνικής Άμυνας -Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική παρέμβαση με 1.308 περσίδες αλουμινίου - iefimerida.gr

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, πραγματοποιούνται σήμερα τα εγκαίνια της νέας βόρειας όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, που συμπληρώνεται σήμερα με την ευγενική δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, έρχεται σε συνέχεια των εγκαινίων της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και της βιοκλιματικής πρόσοψης της κεντρικής εισόδου του ΥΠΕΘΑ, καθώς και της παρουσίασης της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης.

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Πρόκειται για δύο μεγάλα και πρωτότυπα έργα, των οποίων η σχεδίαση φέρει την υπογραφή του Έλληνα γλύπτη, καθηγητή της Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου. Η ανάπλαση της βόρειας όψης πραγματοποιήθηκε με ευγενική δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.

Η νέα όψη εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που συνδυάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση με τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η ανακαίνιση όλων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του κεντρικού κτιρίου, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη μετατροπή του ΥΠΕΘΑ σε ένα από τα πιο σύγχρονα λειτουργικά και καλαίσθητα υπουργεία.

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Δείτε βίντεο από την εκδήλωση: