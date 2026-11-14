Υπερπολυτελή διαμερίσματα στη θέση που ήταν το ιστορικό εξοχικό της οικογένειας Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Δείτε πως θα είναι όταν ολοκληρωθούν

Ένα ιδιαίτερο και υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών έχει ανεγερθεί στην παραλιακή, στο ύψος της Γλυφάδας, σε ένα σημείο που λίγοι γνωρίζουν ή θυμούνται την ιστορία του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πρώην εξοχικό της οικογένειας Μητσοτάκη στη Γλυφάδα, το οποίο πουλήθηκε από τους κληρονόμους το 2021, μετατρέπεται σε οικιστικό project. Στη θέση του ανεγείρεται ένα συγκρότημα 16 πολυτελών κατοικιών με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2027.

Το συγκρότημα, σε έκταση 3.000 τ.μ., περιλαμβάνει 16 διαμερίσματα από 126 έως 361 τ.μ. Κάθε κατοικία διαθέτει ιδιωτική πισίνα, ενώ στο ισόγειο προβλέπονται κήποι και γυμναστήριο, προσφέροντας θέα στον Αργοσαρωνικό.

Οι τιμές πώλησης ξεκινούν από 16.000 ευρώ και φτάνουν έως 23.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με ένα διαμέρισμα επίδειξης να είναι ήδη έτοιμο για τους υποψήφιους αγοραστές.

Η ιστορική κατοικία αποτέλεσε προίκα της Μαρίκας Μητσοτάκη και συνδέθηκε με σημαντικές πολιτικές και οικογενειακές στιγμές, όπως η γέννηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η απόδραση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατά τη Δικτατορία το 1968.

Στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος 35-37 με την οδό Παύλου Μπακογιάννη, βρισκόταν κάποτε η εξοχική κατοικία της οικογένειας Μητσοτάκη. Στο σημείο αυτό για δεκαετίες παραθέριζαν ο Κωνσταντίνος και η Μαρίκα Μητσοτάκη και σήμερα το οικόπεδο έχει γίνει οικιστικό project.

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Το σπίτι και το οικόπεδο ανήκαν εξ αδιαιρέτου και στα τέσσερα παιδιά - της Ντόρας Μπακογιάννη, της Κατερίνας, της Αλεξάνδρας και του Κυριάκου Μητσοτάκη – και πουλήθηκε το 2021. Σήμερα στο σημείο έχει ανεγερθεί ένα συγκρότημα 16 πολυτελών κατοικιών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027.

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

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Πολυτέλεια, μινιμαλιστικό design και απέραντη θέα στον Αργοσαρωνικό

Το συγκρότημα βρίσκεται σε μία έκταση 3.000 τ.μ. στην περιοχή Ευρυάλη του Δήμου Γλυφάδας επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει το project, προβλέπεται η ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών, 16 διαμερισμάτων επιφάνειας από 126 έως 361 τετραγωνικά µέτρα - εκ των οποίων τα 10 είναι ορόφοι με δύο κλιμακοστάσια και δύο υπόγεια.

Κάθε διαμέρισμα διαθέτει ιδιωτική πισίνα στη βεράντα ενώ στο ισόγειο προβλέπεται η χρήση κήπου με γυμναστήριο και ιδιωτική πισίνα για ιδιώτες.

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

Οι τιμές ανά τετραγωνικό µέτρο ξεκινούν από τις 16.000 έως τις 18.000 ευρώ ενώ - για τα πιο προνοµιακά διαµερίσµατα -φτάνουν ακόµα και τις 23.000 ευρώ ανά τ.µ., ανάλογα µε τον όροφο, τη θέα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

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Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο, ενώ µία από τις κατοικίες έχει ήδη ολοκληρωθεί και χρησιµοποιείται ως διαµέρισµα επίδειξης για τους υποψήφιους αγοραστές.

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

Υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη θέση που ήταν το εξοχικό Μητσοτάκη, στην Γλυφάδα – Μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο vikelas.gr

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Η ιστορία του σπιτιού, προικώου της Μαρίκας Μητσοτάκη

Η ιστορική κατοικία της οικογένειας Μητσοτάκη στη Γλυφάδα (οδός Χρυσίδος, νυν Παύλου Μπακογιάννη) χτίστηκε γύρω στο 1900 και ανήκε στην οικογένεια της Μαρίκας Μητσοτάκη, το γένος Γιαννούκου, και στην οποία δόθηκε ως «προίκα» για τον γάμο της με τον αείμνηστο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

Το ακίνητο συνδέθηκε με οικογενειακές στιγμές: Εκεί γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 1968, ενώ εκεί έγιναν γιορτές, αρραβώνες, γάμοι και βαφτίσια, με την Μαρίκα Μητσοτάκη να ετοιμάζει τα θρυλικά ντολμαδάκια της.

Ωστόσο, το σπίτι της οικογένειας έγινε και το σκηνικό σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής πολιτικής ιστορίας καθώς πέρασαν από εκεί μεγάλες προσωπικότητες.

«Εγώ παντρεύτηκα τη Μαρίκα τον Ιούνιο του 1953… Μάλιστα στον γάμο μας, τότε στη Γλυφάδα, είχαν έρθει οι πάντες, έτσι συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, και ο γερο-Πλαστήρας ακόμα, αν και ήτανε στα τελευταία του, πολιτικοί αρχηγοί, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, οι πάντες» είχε διηγηθεί ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με τα λόγια του να περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια».

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Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, εκεί είχε τεθεί σε κατοίκον περιορισμό ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης.

Από αυτό το σπίτι κατάφερε να δραπετεύσει το βράδυ της 15ης Αυγούστου του 1968, να πάει με χίλιες δυο προφυλάξεις στη Ραφήνα να επιβιβαστεί στο κρις – κραφτ «Σωτηρία» με τελικό προορισμό το Παρίσι. Τότε ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος ήταν μόλις 5 μηνών.