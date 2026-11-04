Υπέρ της αλλαγής του υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης τάσσεται ο γενικός επίτροπος επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου - iefimerida.gr

Υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) τάχθηκε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



Κατά τη συζήτηση στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο ο κ. Βοΐλης εξέφρασε την άποψη ότι ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να γίνει ποιο αναλογικός και πιο δίκαιος.

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Η ΕΑΣ επιβάλλεται στις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.468 ευρώ και αφορά περίπου 440 χιλιάδες συνταξιούχους. Το ζήτημα που απασχόλησε το δικαστήριο είναι εάν ο συντελεστής - ο οποίος κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το κλιμάκιο - θα πρέπει να συνεχίσει να επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού της σύνταξης ή εάν θα πρέπει να αλλάξει και να υπολογίζεται στο υπολειπόμενο ποσό της σύνταξης από τα 1.468 ευρώ και πάνω.

Η υπόθεση έφτασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από προσφυγή του πρώην Προέδρου του, Νίκου Αγγελάρα, (σ.σ. τότε το όριο ήταν τα 1.400 ευρώ) και εισήχθη προς συζήτηση ως πρότυπη δίκη, δηλαδή το αποτέλεσμα θα καταλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους που έχουν προσφύγει και σε περίπτωση που ο ισχύων τρόπος υπολογισμού κριθεί αντισυνταγματικός, τότε αναμένεται να οδηγήσει σε νομοθετική ρύθμιση.

«Δεν ισχυριζόμαστε σε καμία περίπτωση ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη δεν πρέπει να συνεισφέρουν στην ΕΑΣ και στη διασφάλιση των συνάξεων για τις επόμενες γενεές. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με ισότητα, με αναλογικότητα και να συνεισφέρουν στα διάφορα βάρη ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, γιατί η σύνταξη είναι το μοναδικό μέσο βιοπορισμού για μεγάλη μερίδα συνταξιούχων», σημείωσε μεταξύ άλλων ο ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του σημείωσε πως τα ποσά που καταβάλλουν συνταξιούχοι ως εισφορά αλληλεγγύης φτάνουν τις 5 – 6, ακόμα και τις 8 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

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«Επιβάλλεται κατά τη γνώμη μου κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών αρχών αναδιάταξη, αναμόρφωση της ΕΑΣ, ώστε αυτή να γίνει πιο ίση, πιο αναλογική και εν τέλει πιο δίκαιη και εισηγούμαστε να επεκταθεί η ρύθμιση και το απαλλασσόμενο ποσό των 1400 ή των 1468 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους και η επιβολή των διαφορετικών συντελεστών να γίνεται ανά κλιμάκιο συντάξεως» σημείωσε ο κ.Βοΐλης.

Παράλληλα, ο Γενικός Επίτροπος στης Επικρατείας άφησε ανοιχτό παράθυρο στην επιστροφή αναδρομικών εφόσον η Ολομέλεια κρίνει ότι ο υπολογισμός της ΕΑΣ είναι αντισυνταγματικός, σημειώνοντας όμως ότι τα αναδρομικά θα μπορούν να τα διεκδικήσουν όσοι συνταξιούχοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και όχι όλοι. «Ναι στη διόρθωση μιας άδικης ρύθμισης που υπάρχει στην ΕΑΣ με το ισχύον νομικό καθεστώς, όχι όμως διακινδύνευση ανατροπής δημοσιονομικής ισορροπίας του ΕΦΚΑ και των άλλων ταμείων από μία δυσβάσταχτη επιβάρυνση», ήταν η κατακλείδα της τοποθέτησης του κ.Βοΐλη.

Η τοποθέτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας δεν είναι δεσμευτική Στην συνέχεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας θα οριστεί ο-η εισηγητής στην υπόθεση, θα ακολουθήσει διάσκεψη ή διασκέψεις των μελών του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών, θα συνταχθεί η απόφαση από τον εισηγητή και στους πρώτους μήνες του ερχόμενου έτους θα δημοσιευθεί η απόφαση.