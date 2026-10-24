Σε χάρτινα σακουλάκια της Pizza Fan έκρυβε τα μετρητά στο σπίτι του αρχηγικό μέλος -Φωτογραφίες-ντοκουμέντα - iefimerida.gr

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα ευρήματα στο σπίτι του υπαρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι μέσω καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδιδε ΦΠΑ εκατομμυρίων, φέρνει στο φως το iefimerida.gr.

Όπως φαίνεται από τα ντοκουμέντα, πρόσωπο που φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος είχε τοποθετημένα τα χρήματα σε σακουλάκια με το λογότυπο της εταιρείας.

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Υπόθεση Pizza Fan: Χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του υπαρχηγού

Φωτογραφία: iefimerida.gr

Φωτογραφία: iefimerida.gr

Pizza Fan: Πώς δρούσε η οργάνωση

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

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Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

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Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.