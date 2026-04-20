Συναγερμός στις Αρχές -Νεκρή 51χρονη υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού που βρέθηκε στο κενό - iefimerida.gr

Συναγερμό και κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η πτώση μιας 51χρονης υπαλλήλου του υπουργείου Τουρισμού στο κενό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου του υπουργείου Τουρισμού στις 8:35 το πρωί και έχασε τη ζωή της, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν αυτοχειρία.
Η 51χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Βίντεο έξω από το υπουργείο Τουρισμού
