«Με δήλωνε 20 ώρες και δούλευα 60»: Υπάλληλος της Pizza Fan μιλάει στο iefimerida για τις συνθήκες εργασίας -Αγωνία για το αν και πότε θα πληρωθούν - iefimerida.gr

Ώρες αγωνίας ζουν οι εργαζόμενοι της Pizza Fan καθώς, παρά το γεγονός ότι μπήκε ο Νοέμβριος, ακόμα δεν έχουν πληρωθεί για τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου και τα καταστήματα της επιχείρησης, ακόμα και τα franchise, παραμένουν κλειστά.

Στο iefimerida.gr μιλά υπέυθυνος καταστήματος της εταιρείας, ο οποίος αποκαλύπτει ότι πολλοί εργαζόμενοι, όπως και ο ίδιος, πληρώνονταν σε μεγάλο ποσοστό με μαύρα χρήματα «στο χέρι» και οι υπεύθυνοι του καταστήματος δήλωναν ότι εργάζονταν στην επιχείρηση μόλις στο 1/4 των πραγματικών ωρών. Όπως λέει χαρακτηριστικά:

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«Περιμένω πώς θα πληρωθούμε και τι θα πληρωθούμε. Γιατί ξέρεις ότι άλλα ήταν "άσπρα", άλλα "μαύρα". Αν δεν πληρωθώ και δεν με καλύψουν έτσι όπως πρέπει και μας υποχρεώσουν να φύγουμε ή να σταματήσουμε ή να παραιτηθούμε, θα πρέπει να κινηθώ και εγώ διαφορετικά για τον εαυτό μου. Με δήλωνε το 1/5 από την πληρωμή που έπαιρνα κάθε μήνα. Ήδη έχω χάσει λεφτά και από το franchising, τους προηγούμενους και από την εταιρεία γι' αυτόν τον λόγο. Ήταν από τα 1.500, καθαρά τα 500. Έπαιρνα τα 500 "άσπρα" και τα άλλα 1.000 "μαύρα". Τώρα εάν μου πουν ότι θα πάρω μόνο τα 500 ευρώ και όχι τα υπόλοιπα τα "μαύρα", θα γίνουν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για εμένα και για αυτούς. Γιατί θα κινηθώ διαφορετικά μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί εγώ έχω και προγράμματα, έχω και φύλλα ημέρας, πόσα κόψαμε, πόσα δεν κόψαμε, τι τζίρο έχουμε. Τι τζίρο κάναμε καθημερινώς. Και θα το κινήσω αυτή τη φορά, γιατί δεν το κίνησα τις προηγούμενες φορές που είχε γίνει. Και θα το προχωρήσω. Δηλαδή δεν θα τους λυπηθώ αυτή τη φορά. Εγώ του ζήτησα κάποια στιγμή κάποια προκαταβολή, γιατί είχα, γιατί έχω πρόβλημα. Ζήτησα μια προκαταβολή από αυτά που έχω δουλέψει. Δεν μου έχει απαντήσει και δεν μου έχει δώσει κάτι».

Όταν ρωτήθηκε για το πόσες ώρες ήταν δηλωμένος και αν ήταν δηλωμένος στο ΙΚΑ, απάντησε: «Εμένα με δήλωνε 15 ώρες και 20 ώρες την εβδομάδα και δούλευα 60».



«Με το παράνομο λογισμικό έκλεβαν με τις αποδείξεις και στα κεντρικά έλεγχαν τον τζίρο»

Ο εργαζόμενος της εταιρείας αποκαλύπτει και γιατί είχε μπει το παράνομο λογισμικό στα καταστήματα franchise της Pizza fan. Οι λόγοι ήταν δύο: Ο πρώτος για να μην εκδίδονται αποδείξεις στις αποδείξεις με τα μετρητά και ο δεύτερος, ο οποίος -όπως λέει- ήταν και ο σημαντικότερος, για να γνωρίζουν στα κεντρικά τον τζίρο της ημέρας, βάσει του οποίου έβγαινε το συνολικό ποσοστό του επιχειρηματία.

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«Ο επιχειρηματίας έπαιρνε από το σύνολο των πωλήσεων. Ο επιχειρηματίας θα κάνει 2 χιλιάρικα τζίρο το μαγαζί, τζίρο μιλάμε, έτσι; Όχι αποδείξεις. Ο μεγάλος έπαιρνε ένα 20-30% από όλα τα καταστήματα. Από τον τζίρο όμως, γι' αυτό υπήρχε το λογισμικό, γιατί έπρεπε να ελέγχει τον τζίρο. Έπαιρνε και από τα "μαύρα" και από τα "άσπρα". Από τον τζίρο του μαγαζιού, όχι από τις αποδείξεις του μαγαζιού. Έβλεπε και το κέρασμα. Όλα τα έβλεπε. Έπρεπε να υπήρχε ένα λογισμικό που να βλέπει τον τζίρο. Όλο τον τζίρο των καταστημάτων. Έκαναν, ξέρω εγώ, 300 χιλιάδες τζίρο τη μέρα, όλα τα καταστήματα. Έπαιρνε το 10-20%-30%, αναλόγως από το κάθε κατάστημα. Πόσο είχαν συμφωνήσει να παίρνει», ανέφερε.