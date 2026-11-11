ΥΠΑΑΤ: Νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί ζώα στην επιστημονική έρευνα - iefimerida.gr

Νέο ενιαίο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό που ασχολείται με ζώα, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς θεσπίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός, Θανάσης Καββαδάς.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας του προσωπικού και την προστασία της ευζωίας των ζώων που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα.

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«Στόχος μας είναι η επιστημονική πρόοδος να συμβαδίζει με τον σεβασμό στη ζωή και την προστασία των ζώων» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς και πρόσθεσε «στηρίζουμε την ποιοτική βιοϊατρική έρευνα, που συμβάλλει στην πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών ανθρώπων και ζώων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση του προσδώκιμου ζωής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, με υπευθυνότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις αρχές της ευζωίας».

Το νέο πλαίσιο αφορά όσους εκτελούν διαδικασίες σε ζώα, σχεδιάζουν επιστημονικές διαδικασίες και ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς και το προσωπικό που αναλαμβάνει τη φροντίδα ή τη θανάτωσή τους.

Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν. Παράλληλα, καθορίζονται η δομή και οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων, οι απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης, αλλά και τα προσόντα και η εμπειρία που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές.

Επίσης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, στην απόφαση προβλέπεται επίσης η χορήγηση πιστοποιητικών, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να διατηρείται η απαιτούμενη επάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

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Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος του ζώου και τις συγκεκριμένες λειτουργίες που ασκεί κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τέλος στην προστασία και την ευζωία των ζώων, στην κατάλληλη πρακτική κατάρτιση του προσωπικού και στην αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

ΑΠΕ ΜΠΕ