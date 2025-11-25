Υπ. Αμυνας: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες γυναίκες Έφεδροι Αξιωματικοί στις ΕΔ στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας - iefimerida.gr

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανάρτησε τους πίνακες με τα στοιχεία υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ).

Πρόκειται για 40 θέσεις σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας στον Στρατό Ξηράς, για άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες, τα οποία συνδυάζουν την φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Η κατανομή των θέσεων, για τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα, ανά Ειδικό Πρόγραμμα Θητείας, έχει ως εξής:

20 θέσεις για σπουδαστές ΑΕΙ, πρώτου ή δεύτερου έτους, προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου (προπτυχιακές σπουδές).

10 θέσεις για σπουδαστές προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές).

10 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου (διδακτορικές σπουδές).

Ειδικότερα, στους επίσημους ιστοτόπους των ΓΕ αναρτήθηκαν κατά περίπτωση:

α. Πίνακες υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ως άνω προγράμματα, κατά σειρά επιτυχίας.

β. Πίνακες με όσους υποψήφιους δεν προκρίθηκαν για ένταξη λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ. Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων.

Οι λίστες με τους υποψήφιους