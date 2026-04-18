Αίγιο: Προφυλάκιση για άγριο ξυλοδαρμό ρομά -«Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο» - iefimerida.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε από τον ανακριτή Αιγίου κατηγορούμενος για άγριο ξυλοδαρμό ﻿Ρομά, υπόθεση με φόντο επεισόδια αντιποίνων μετά από κλαμπ.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή Αιγίου το Σάββατο 18 Απριλίου, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του άνδρα. Η δικογραφία τον συνδέει με ομάδα ατόμων που φέρεται να ενήργησε στο πλαίσιο αντιποίνων για προηγούμενο επεισόδιο βίας σε νυχτερινό κατάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το θύμα φέρεται να απήχθη και να μεταφέρθηκε δια της βίας, ενώ δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, μεταξύ των οποίων και 22 κλωτσιές στο πρόσωπο, πριν εγκαταλειφθεί τραυματισμένο κοντά σε νοσοκομείο. Κατά την έρευνα των αρχών εξετάζεται επίσης η αφαίρεση χρηματικού ποσού.

Προανάκριση και κατηγορίες

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχουν απαγγελθεί κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά πέντε άτομα, εκ των οποίων ορισμένα έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Πώς έγινε η επίθεση

Το θύμα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μεταφέρθηκε με τη βία σε απομονωμένη περιοχή στη Φτέρη, όπου δέχθηκε σφοδρό ξυλοδαρμό στο κεφάλι και στο σώμα. Στη συνέχεια φέρεται να του αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 7.000 ευρώ, προτού εγκαταλειφθεί έξω από το Νοσοκομείου Αιγίου.

Έρευνα για κίνητρα και όπλα

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα επεισόδια να συνδέονται με κύκλο αντιποίνων μετά από συμπλοκή σε κλαμπ, ενώ ερευνώνται και πληροφορίες για ευρύτερες διαφορές μεταξύ εμπλεκομένων πλευρών. Κατά τις έρευνες έχει εντοπιστεί επίσης οπλισμός, μεταξύ των οποίων και πυροβόλο όπλο, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

