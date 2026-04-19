Ξεσπούν οι γονείς της 16χρονης που εγκατέλειψαν στη Λιοσίων: «Την είδα να φεύγει σαν πανί», λέει η μητέρα της - iefimerida.gr

Μάχη στην εντατική του ΚΑΤ δίνει η 16χρονη που εγκατέλειψαν στην Λιοσίων, έπειτα από τροχαίο.

Ο πατέρας της ανήλικης μίλησε στο Mega για την κατάσταση του παιδιού, τονίζοντας ότι οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση σπλήνας λόγω εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ χρειάστηκαν τρεις φιάλες αίματος.

«Στην εντατική είναι. Σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία. Έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Της μεταγγίσανε τρεις φιάλες αίματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη;»

Στη συνέχεια ο πατέρας της 16χρονης αναφέρθηκε και στα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν θέλει καμία συγγνώμη.

«Δεν θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν είχε σκοτωθεί το παιδί μου, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το φέρνε πίσω η συγγνώμη; Αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Τι να την κάνω τη συγγνώμη; Τρώγεται η συγγνώμη;», είπε.

«Είδα το παιδί μου να εξαφανίζεται και να φεύγει σαν πανί ενώ περπατάει στον δρόμο», λέει η μητέρα της 16χρονης

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η μητέρα της ανήλικης, που μίλησε στο Star.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα».

Η σύλληψη του 16χρονου από το Σουδάν με το πλούσιο ποινικό παρελθόν

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ένας 16χρονου Σουδανού, ο οποίος δεν είχε άδεια οδήγησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύλληψή του ο ανήλικος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης με πρόθεση να παραδοθεί.

Ο ανήλικος έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, ασέλγειας και απειλές.

Πώς προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη του 16χρονου οδηγού της μηχανής

Με τη σύλληψη του Σουδανού, 4 άτομα κρατούνται για το τροχαίο, οι οποίοι όπως προκύπτει προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη του.

Η πρώτη σύλληψη αφορά μία 20χρονη η οποία πήγε στο τμήμα μετά το τροχαίο και δήλωσε κλοπή της μηχανής, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, επίσης 20χρονος, φέρεται να είναι ο διαχειριστής της μηχανής σύμφωνα με τα λεγόμενα της πρώτης. Αμφότεροι ωστόσο προσήχθησαν και μετά ακολούθησε σύλληψη, καθώς φέρονται να έχουν δώσει ψευδή στοιχεία για το ατύχημα, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζουν τον δράστη.

Αργά το βράδυ, ο συνοδηγός της μηχανής εμφανίστηκε στο τμήμα και επιβεβαίωσε τις συνθήκες του τροχαίου, λέγοντας ότι ο οδηγός είχε το όνομα Πέτρος και συνελήφθη και αυτός.

Οι πρώτοι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή κατάθεση.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων

Το τροχαίο έγινε χθες, επί της οδού Λιοσίων στις 17:45.

Η 16χρονη αφού κοίταξε αριστερά και δεξιά, πήγε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η μηχανή που κινούνταν καθοδικά, έκανε προσπέραση ενός ΙΧ από τα αριστερά του και πάνω σχεδόν στη διαχωριστική λωρίδα και έπεσε με δύναμη πάνω στη νεαρή κοπέλα. Ενώ έπεσαν οδηγός και συνοδηγός στο οδόστρωμα, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν και εγκατέλειψαν το κορίτσι αβοήθητο.

