«Εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη μου»: Ξεσπά μητέρα παιδιού με λευχαιμία κατά της ΜΚΟ -Πώς χρησιμοποιούσαν την ανάγκη οικογενειών για να πλουτίσουν - iefimerida.gr

Μια συγκλονιστική μαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για την εκμετάλλευση ασθενών παιδιών έρχεται στο φως.

Μητέρα ενός 12χρονου αγοριού που δίνει μάχη με τη λευχαιμία περιέγραψε στο ThessPost.gr πώς η ανάγκη της οικογένειάς της για οικονομική στήριξη φέρεται να μετατράπηκε σε μέσο συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση.

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Η γυναίκα εξηγεί πώς ήρθε σε επαφή με τη ΜΚΟ, πώς χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του παιδιού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πώς ενημερώθηκε ότι μπορούσε να λάβει οικονομική βοήθεια.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα άκουσε για τη συγκεκριμένη οργάνωση από άλλους γονείς στους διαδρόμους παιδιατρικής κλινικής. Εκεί, όπου οικογένειες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας προσπαθούν καθημερινά να διαχειριστούν, πέρα από την αγωνία για την πορεία της θεραπείας, και το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος.

Πώς έμαθε για τη ΜΚΟ μέσα από την παιδιατρική κλινική

Η πρώτη επαφή της μητέρας με την οργάνωση έγινε μέσα από συζητήσεις με άλλες γυναίκες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο με τα παιδιά τους. Όπως περιγράφει, εκείνη την περίοδο αναζητούσε απεγνωσμένα κάθε δυνατή βοήθεια για τον γιο της.

«Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η (ΜΚΟ) βοηθάει. Και ρώτησα: "Τι είναι αυτό;" Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

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Η δημοσίευση φωτογραφιών του παιδιού και η οικονομική ενίσχυση

Μέσω άλλων γονέων, η γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη, η οποία φέρεται να συγκαταλέγεται στα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί.

Κατά την περιγραφή της μητέρας, της εξηγήθηκε εξαρχής ότι για την προβολή της περίπτωσης του παιδιού θα χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ηλικία και την ασθένειά του, οι οποίες θα αναρτούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με ρώτησε: "Είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει.

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Όπως διευκρινίζει, δεν γνωρίζει το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο όνομα του παιδιού της. Η ίδια, πάντως, έλαβε πρόσβαση σε κάρτα μέσω της οποίας μπορούσε να καλύπτει βασικές ανάγκες της οικογένειας.

Οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών και οι εισφορές των πολιτών

Η μαρτυρία της μητέρας περιγράφει μια πρακτική που φέρεται να αποτελούσε μέρος του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ: ιστορίες παιδιών με σοβαρές ασθένειες δημοσιεύονταν στα social media, συνοδευόμενες από φωτογραφίες και αναφορές στην οικονομική τους ανάγκη.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επιχειρούνταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι συνεισέφεραν οικονομικά πιστεύοντας ότι τα χρήματά τους θα κατέληγαν στους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται το ενδεχόμενο μεγάλο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν να μην έφτανε τελικά στους δικαιούχους, με τις οικογένειες να λαμβάνουν μόνο ένα μέρος της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης.

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Μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση της οργάνωσης, η μητέρα δηλώνει προδομένη και εκτεθειμένη. Όπως εξηγεί, η οικογένειά της συναίνεσε στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών πληροφοριών του παιδιού, έχοντας ως μοναδικό στόχο να εξασφαλίσει βοήθεια σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Σήμερα, η σκέψη ότι η εικόνα και η ασθένεια του γιου της ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για οικονομικό όφελος προκαλεί στην ίδια έντονη απογοήτευση.

«Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά... και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.