Ξεκινούν περιπολίες σε καταυλισμούς Ρομά οι νέες ειδικές ομάδες της ΕΛΑΣ -Θα φέρουν ειδική στολή, εξοπλισμό - iefimerida.gr

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει τη δράση της η νέα αστυνομική δύναμη με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας σε καταυλισμούς Ρομά, όπως ανακοίνωσε προ ημερών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες, αποτελούμενες από 8 έως 10 άτομα, θα εγκατασταθούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλής παραβατικότητας, έχοντας 24ωρη παρουσία και συνεχείς περιπολίες. Το νέο σώμα θα διαθέτει δικό του εξοπλισμό και στολή, ενώ θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Πιάνει δουλειά η νέα ομάδα της ΕΛ.ΑΣ.

Ήδη 50 αστυνομικοί βρίσκονται σε εκπαίδευση ώστε να στελεχώσουν τις πρώτες ομάδες, ενώ σταδιακά ο αριθμός θα αυξηθεί για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Η δράση θα επικεντρωθεί αρχικά στην Αττική, χωρίς να αποκλείεται επέκταση σε άλλες περιοχές της χώρας αν το μέτρο αποδειχθεί αποτελεσματικό. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι νέες ομάδες θα λειτουργούν αυτόνομα, αλλά σε περιπτώσεις ανάγκης θα υπάρχει δυνατότητα συνδρομής από ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ.

Τι είχε πει ο Χρυσοχοΐδης

Όπως προαναφέρθηκε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προ ημερών ανακοίνωσε την παρουσία ειδικά εκπαιδευμένων ένστολων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ένστολων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών, μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα. Ένστολοι, μάχιμοι. Σε 1,5 μήνα θα γίνει από τώρα, θα υπάγονται στο ελληνικό FBI […]. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συγκεκριμένες συνοικίες και γειτονιές. Να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Κάθε μέρα γίνονται επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υπουργός, «αυτή η ανοχή που υπήρχε επί χρόνια, και που για μένα είναι ακατανόητη, πρέπει να πάρει τέλος».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα, που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».