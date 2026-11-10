Απέπλευσε το «Abeille Marengo» από το Ηράκλειο -Ξεκινά έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου [βίντεο] - iefimerida.gr

Απέπλευσε λίγο μετά τις 6 μ.μ. της Τρίτης από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό «Abeille Marengo» και κατευθύνεται προς το πεδίο των ερευνών για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Το «Abeille Marengo» βρισκόταν στο Ηράκλειο από τις 29 Οκτωβρίου, για να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες εργασίες στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

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Η ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ:

Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

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Οι ελληνικές και τουρκικές Navtex

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν επί του πεδίου, καθώς η έκδοση των ελληνικών NAVTEX και η άμεση απάντηση της Άγκυρας με αντι-NAVTEX ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές θέσεις των δύο χωρών σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, παρά τη διατήρηση αυτών των διαφωνιών, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποφύγουν μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η δημιουργία νέας έντασης δεν θα εξυπηρετούσε αυτή τη στιγμή καμία πλευρά, ενώ και η Άγκυρα, μετά τις αρχικές αντιδράσεις της, εμφανίζεται να έχει περιορίσει τους υψηλούς τόνους.

Ενδεικτική θεωρείται η στάση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος, μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών περί μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας παροχής συγκατάθεσης για τις έρευνες, επιχείρησε με τις επόμενες δηλώσεις του να εκπέμψει ένα περισσότερο καθησυχαστικό μήνυμα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εγκαταλείπει τις διεκδικήσεις της ή ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Αντιθέτως, η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι έρευνες σε περιοχές που θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της απαιτούν τη δική της συγκατάθεση, θέση την οποία η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά.

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Ο ρόλος της γαλλικής διακοίνωσης



Σημαντική παράμετρος στην προσπάθεια να διατηρηθεί η αντιπαράθεση σε ελεγχόμενα επίπεδα είναι η διπλωματική κινητικότητα της Γαλλίας, η οποία προχώρησε σε ενημέρωση παράκτιων κρατών της περιοχής σχετικά με τις επικείμενες εργασίες.

Η γαλλική πρεσβεία στην Άγκυρα απέστειλε σχετική ρηματική διακοίνωση προς τις τουρκικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, ανάλογη ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και προς την Αίγυπτο. Παραμένει άγνωστο εάν υπήρξε αντίστοιχη επικοινωνία με τη Λιβύη.

Το ακριβές περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης εξακολουθεί να μην έχει δημοσιοποιηθεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τις διατυπώσεις που επέλεξε το Παρίσι.

Η ελληνική κυβέρνηση, πάντως, επιμένει ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν συνιστά αίτημα άδειας προς την Τουρκία, αλλά ενημέρωση αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν ζητήθηκε και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι η ρηματική διακοίνωση αποτελεί την ηπιότερη μορφή διπλωματικής επικοινωνίας και δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιων δικαιωμάτων τρίτων κρατών.

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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης με τις τουρκικές αρχές για την πραγματοποίηση των ερευνών.

Η γαλλική πρωτοβουλία φαίνεται, πάντως, να έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου διπλωματικών χειρισμών, το οποίο επιτρέπει στην Άγκυρα να διατηρεί τις γνωστές θέσεις της χωρίς να οδηγείται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Δείτε βίντεο από τον απόπλου του «Abeille Marengo»