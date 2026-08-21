Ξεκίνησε ο Τρύγος 2026 στο Domaine Porto Carras -Μία νέα χρονιά για ένα Κτήμα με 60 χρόνια ιστορίας - iefimerida.gr

Με ιδιαίτερο συμβολισμό ξεκίνησε την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Τρύγος 2026 στο Domaine Porto Carras, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη σημαντικής οινικής χρονιάς για ένα από τα ιστορικότερα κτήματα της ελληνικής οινοποιίας.

Το «παρών» έδωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Porto Carras, κ. Φιλοκλής Κοτσίφης, ο κ. Γεννάδιος Σαββίδης, εκπρόσωπος της οικογένειας Σαββίδη και Audit & Control Director, καθώς και ο Διευθυντής του Domaine Porto Carras, κ. Ιωάννης Βογιατζής.

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Σε μια συμβολική στιγμή, οι τρεις τους τοποθέτησαν τα πρώτα σταφύλια στη γραμμή διαλογής, δίνοντας το έναυσμα για τη φετινή παραγωγική περίοδο και στέλνοντας μήνυμα προς εργαζόμενους, συνεργάτες και φίλους του Κτήματος ότι το Domaine Porto Carras συνεχίζει δυναμικά μια επιτυχημένη διαδρομή έξι δεκαετιών.

Με σεβασμό στην ιστορία και την οινική του κληρονομιά, προσήλωση στην ποιότητα και σύγχρονο όραμα, το Domaine Porto Carras εισέρχεται στη νέα χρονιά με στόχο τη δημιουργία κρασιών που εκφράζουν αυθεντικά τον μοναδικό τόπο από τον οποίο προέρχονται.