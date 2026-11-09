Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην πλατεία Συντάγματος -Τοποθετήθηκαν τα πρώτα λαμπάκια, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Η μαγική περίοδος των Χριστουγέννων πλησιάζει και οι εργασίες στην Αθήνα για τον στολισμό του Συντάγματος ξεκίνησαν, με υπαλλήλους του δήμου να περνούν τα πρώτα λαμπάκια στα δέντρα της πλατείας.

Μπορεί να επιστρέφουν πιο ζεστές μέρες, μπορεί οριακά να έχουμε βγάλει παπλώματα, ωστόσο τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Αθήνα προετοιμάζεται.

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Όπως θα δείτε, από σήμερα, μόλις 9 Νοεμβρίου, τα πρώτα λαμπάκια τοποθετήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και πλέον αναμένεται ημερομηνία για το κεντρικό δέντρο.