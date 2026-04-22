Δίκη για γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους -Συγγνώμη ζήτησε ο καθ' ομολογίαν δράστης, συγκλόνισε η μητέρα του θύματος - iefimerida.gr

Αναβιώνει στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών η υπόθεση της δολοφονίας της 32χρονης μητέρας από την Αλβανία τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελόκηπους.

Η δολοφονία έγινε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, με κατηγορούμενο τον 39χρονο ομοεθνή σύζυγό της, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι την τραυμάτισε με σφυρί και στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο.

Η σορός της άτυχης γυναίκας, η οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον κατηγορούμενο, είχε εντοπιστεί μία εβδομάδα αργότερα στο πατάρι του διαμερίσματος. Στο μεταξύ, ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος παρίστανε τον ανήσυχο, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και πως έστελνε μηνύματα λέγοντας ότι έχει φύγει στο εξωτερικό.

Ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος, ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε, σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

«Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της», ανέφερε ο 39χρονος μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου.

Για το θέατρο που έπαιξε ο κατηγορούμενος κατέθεσε η μητέρα του θύματος, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Ο κατηγορούμενος με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία. Η κόρη μου μού έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, αλλά όχι ότι σκόπευε να παρατήσει τον άνδρα της. Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;», είπε κλαίγοντας η χαροκαμένη μητέρα.

Τον στήριξε ο αδελφός του

«Ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του. Ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει θέματα ούτε στην Ελλάδα είχε προβλήματα», κατέθεσε στο δικαστήριο ο αδελφός του κατηγορουμένου.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.