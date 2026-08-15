 Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα παλιά αυτοκίνητα στην Ελλάδα -Όλα τα σενάρια για την απόσυρση - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα παλιά αυτοκίνητα στην Ελλάδα -Όλα τα σενάρια για την απόσυρση

Κίνηση Εθνική Οδό
Νέα δεδομένα θα φέρει στην κυκλοφορία των παλαιών οχημάτων το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σημαντικές αναφορές για τα αυτοκίνητα περιλαμβάνει το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει βασικό στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050, με αρχικό ορόσημο το έτος 2030.

Να υπενθυμίσουμε πως στην ΕΕ η απαγόρευση πώλησης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει μετατεθεί ήδη για το 2035﻿, ωστόσο στην Ελλάδα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αποφάσισε να μην μεταθέσει αυτή την δέσμευση η οποία και παραμένει για το 2030.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ απόσυρση ΚΤΕΟ παλιά αυτοκίνητα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ