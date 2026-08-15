Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα παλιά αυτοκίνητα στην Ελλάδα -Όλα τα σενάρια για την απόσυρση - iefimerida.gr

Σημαντικές αναφορές για τα αυτοκίνητα περιλαμβάνει το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει βασικό στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050, με αρχικό ορόσημο το έτος 2030.

Να υπενθυμίσουμε πως στην ΕΕ η απαγόρευση πώλησης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει μετατεθεί ήδη για το 2035﻿, ωστόσο στην Ελλάδα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αποφάσισε να μην μεταθέσει αυτή την δέσμευση η οποία και παραμένει για το 2030.

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