Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη -Γιατί κατηγορούνται οι δύο ψαράδες - iefimerida.gr

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, οι δυο ψαράδες που έχει καταγγείλει η οικογένεια του Σήφη Βαλύρακη ότι ευθύνονται για τον θάνατό του, θα δικαστούν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Έχουμε φτάσει τα πέντε χρόνια παρά τρεις μήνες και ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη» θα πει στο iefimerida κ. Θανάσης Παπαθεοδώρου αδελφός της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη κας Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη και θα προσθέσει: «Οι κατηγορούμενοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ εκ των βασικών μαρτύρων δέχεται ακόμη πιέσεις μέσω τρίτων. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην υπάρξει κανένα τερτίπι και η δίκη να γίνει κανονικά. Το μόνο που θέλουμε είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Σήφη Βαλυράκη και οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή».

Δικαστικές αναβολές και πολυάριθμοι μάρτυρες στην υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη

Ήταν 24 Ιανουαρίου του 2021 όταν ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός ανοιχτά της Ερέτριας, σε ένα περιστατικό που αρχικά καταγράφηκε ως ατύχημα αλλά γρήγορα μετατράπηκε σε υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και άνοιξε έναν μακρύ κύκλο νομικών και πραγματολογικών αντιπαραθέσεων. Η εισαγγελική έρευνα και οι καταθέσεις οδήγησαν το 2023 σε βούλευμα που παρέπεμψε τους δύο ψαράδες στο εδώλιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μετά την απολογία τους είχαν προφυλακιστεί αλλά σε λιγότερο από ένα μήνα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χαλκίδας έκανε δεκτό το αίτημά τους και τους αποφυλάκισε. Ακολούθησαν τρεις αναβολές με τις δυο πρώτες να δίνονται λόγω αποχής των δικηγόρων ενώ η τρίτη είχε ζητηθεί από τον Αλέξη Κούγια που εκπροσωπούσε τους δυο κατηγορούμενους ψαράδες. Για την πολύκροτη υπόθεση έχουν κληθεί 46 μάρτυρες από την Εισαγγελία ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί από όσους κληθούν από τους νομικούς της οικογένειας Βαλυράκη, αλλά και από εκείνους που θα καλέσει η υπεράσπιση.

Δολοφονία Βαλυράκη: Παραπομπή δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Να υπενθυμίσουμε ότι με βούλευμα το 2023, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χαλκίδας διέταξε την παραπομπή των δύο ψαράδων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αποδεχόμενο ανάλογη εισαγγελική πρόταση σύμφωνα με την οποία οι δυο ψαράδες έπρεπε να δικαστούν για τη δολοφονία του 79χρονου πολιτικού. «Προσεγγίσατε τον Ιωσήφ Βαλυράκη, ο οποίος κινούταν με το σκάφος του “ΜΙΝΑ” και, αφού παρεμποδίσατε την πορεία ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα», αναφέρεται στην δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι στη συνέχεια φαίνεται πως απομακρύνθηκαν με το σκάφος τους χωρίς να ενδιαφερθούν για τον πεσμένο στο νερό πρώην υπουργό. Και τους καταλογίζεται: «…εν γνώσει σας, ο Σήφης Βαλυράκης, ο οποίος βρισκόταν στη θάλασσα, ήρθε σε επαφή με την προπέλα και τα υδροπτερύγια του αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν στην πρύμνη του, καθώς και με αμβλείες επιφάνειες αυτού, με αποτέλεσμα να προκληθούν, εκτός από θλαστικά τραύματα στην κεφαλή, στον αριστερό αγκώνα και τον αριστερό δείκτη αφενός, αφετέρου εκχυμώσεις στην κεφαλή, την αυχενική χώρα, στον δεξιό βραχίονα και στο δεξιό αντιβράχιο».