Οι αριθμοί μίλησαν -Αυτές είναι οι χειρότερες περιοχές της Αθήνας για να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου

Οι ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις και η παράνομη στάθμευση στην Αθήνα αποτελούν δύο «συγκοινωνούντα» προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.
Είτε μιλάμε για το κέντρο της πόλης είτε για τα προάστια, η δυσκολία στην εύρεση ελεύθερης θέσης στάθμευσης και το παράνομο παρκάρισμα συνιστούν μια μάστιγα της καθημερινότητας η οποία υποβιβάζει την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων της πρωτεύουσας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida