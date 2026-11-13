Οι αριθμοί μίλησαν -Αυτές είναι οι χειρότερες περιοχές της Αθήνας για να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου

Οι ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις και η παράνομη στάθμευση στην Αθήνα αποτελούν δύο «συγκοινωνούντα» προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Είτε μιλάμε για το κέντρο της πόλης είτε για τα προάστια, η δυσκολία στην εύρεση ελεύθερης θέσης στάθμευσης και το παράνομο παρκάρισμα συνιστούν μια μάστιγα της καθημερινότητας η οποία υποβιβάζει την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων της πρωτεύουσας.

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