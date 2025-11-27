Ξάνθη: Στον εισαγγελέα 10 άτομα επειδή ύψωσαν σιδερένιο σταυρό ύψους 10 μέτρων - iefimerida.gr

Δέκα άτομα περνούν το κατώφλι του εισαγγελέα, καθώς σήκωσαν έναν σιδερένιο σταυρό 10 μέτρων -που έγινε viral- στην τοποθεσία «Αυγό» Ξάνθης.

Η φαεινή ιδέα που είχαν οι προαναφερόμενοι, τούς βγήκε ξινή καθώς σήμερα θα κληθούν να απολογηθούν για την πράξη του. Το θέμα πήρε έκταση καθώς οι εικόνες από την ύψωση του σταυρού έγιναν viral και οι Αρχές κινήθηκαν κατά των εμφανιζόμενων στο βίντεο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε από τη δασική υπηρεσία, έπειτα από σχετική καταγγελία. Η σιδερένια κατασκευή ύψους περίπου 10 μέτρων τοποθετήθηκε στην κορυφή του «Αυγού», δίπλα από την ελληνική σημαία που βρίσκεται ήδη στο σημείο. Πλέον ο εισαγγελέας καλείται να αποφασίσει αν και με τι κατηγοροτήριο θα παραπέμψει τους πολίτες σε απολογία.