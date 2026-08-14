Ξάνθη: Στη ΜΕΘ νεαρή που έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής -Διακομίστηκε στην Καβάλα - iefimerida.gr

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη τα ξημερώματα, όταν μια νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη νεαρή και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Η κοπέλα έφερε πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή της.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.