Ξανά πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος -Πρώτη η ΠΑΣΚΕ στις εκλογές με 42,8% - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 39ου Τακτικού Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με την εκλογή οργάνων διοίκησης και νίκη της ΠΑΣΚΕ.

Μετά τη νίκη της ΠΑΣΚΕ συνεχίζει στο τιμόνι της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, που πρόσφατα είχε περιπέτεια με τη Δικαιοσύνη για το πόθεν έσχες του.

«Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή» δήλωσε ο Γ. Παναγόπουλος

«Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή. Δεν είμαι πολιτικάντης Ούτε θα γίνω φελλός στο μπουκάλι προκειμένου να μην αναπνέουν οι νέοι συνδικαλιστές που περιμένουν να πάρουν τα ηνία. Είναι η τελευταία φορά που κάνω δευτερολογία από το βήμα του συνεδρίου», είπε ο Γιάννης Παναγόπουλος από το βήμα του 39ου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και προανήγγειλε την πρόθεσή του να δώσει τη σκυτάλη σε νεότερους στο εγγύς μέλλον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα της εκλογής οργάνων διοίκησης της ΓΣΕΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ)

Ψήφοι: 184 Ποσοστό: 42,89% (από 40,73% το 2023) Έδρες: 20 (από 19 το 2023)

ΔΑΣ

Ψήφοι: 114 Ποσοστό: 26,57% (από 22,98% το 2023) Έδρες: 12 (από 11 το 2023)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΑΚΕ

Ψήφοι: 70 Ποσοστό: 16,31% (από 19,06% το 2023) Έδρες: 8 (από 9 το 2023)

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ

Ψήφοι: 24 Ποσοστό: 5,59% (από 6,53% το 2023) Έδρες: 2 (από 3 το 2023)

ΕΝΟΤΗΤΑ

Ψήφοι: 14 Ποσοστό: 3,26% (από 3,66% το 2023) Έδρες: 1 (από 1 το 2023)

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ

Ψήφοι: 11 Ποσοστό: 2,56% Έδρες: 1

ΕΑΚ

Ψήφοι: 10 Ποσοστό: 2,33% (από 6,01% το 2023) Έδρες: 1 (από 2 το 2023)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ψήφοι: 2 Ποσοστό: 0,46% (από 0,48% το 2023)