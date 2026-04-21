Viral: Νεαρή κάνει pole dancing μέσα σε συρμό του Ηλεκτρικού -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο ο χορός pole dance μια νεαρής στον Ηλεκτρικό.



Στο βίντεο, που δημοσίευσε νεαρή χορεύτρια στο TikTok, φαίνεται να κάνει χορευτικές κινήσεις σε στύλο του συρμού. «POV: Είσαι pole dancer και μπαίνεις στο μετρό» έγραψε.



Στα σχόλια, οι χρήστες του social medium διχάστηκαν για τον χορό στον Ηλεκτρικό. Κάποιοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τις χορευτικές της κινήσεις, γράφοντας ότι είναι «υπέροχη», ενώ άλλοι έσπευσαν να σχολιάσουν ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν είναι χώρος για τέτοιου είδους δραστηριότητες.



Όπως και να έχει το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

