Ηλεκτρολόγος έκανε viral τη Μητρόπολη Γιαννιτσών -Αντί να συνδέσει τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, συνέδεσε τα πασχαλινά - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μητρόπολη Γιαννιτσών με εορταστικά λαμπάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρολόγος πήγε να συνδέσει τα λαμπάκια στη Μητρόπολη Γιαννιτσών αλλά έκανε λάθος στη γραμμή και, αντί να συνδέσει τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, συνέδεσε αυτά του Πάσχα.

Όσοι κατάλαβαν αυτό που συνέβη απαθανάτισαν την εικόνα, η οποία στη συνέχεια έγινε viral. Και μπορεί στη συνέχεια να αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, αλλά τα σχόλια στο Διαδίκτυο συνεχίζουν να δίνουν και να παίρνουν.

Δείτε την επίμαχη φωτογραφία που δικαίως έγινε viral: