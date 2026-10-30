Victoria’s Secret: Τρελά μεγάλες ουρές για το νέο κατάστημα στο The Mall Athens [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (30/10) στο The Mall Athens, καθώς πλήθος επισκεπτών συγκεντρώθηκε για το νέο κατάστημα της Victoria’s Secret.

Από νωρίς το πρωί, αρκετοί καταναλωτές βρέθηκαν στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, θέλοντας να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα επισκέπτονταν το νέο κατάστημα της γνωστής αμερικανικής εταιρείας.

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Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές έξω από τον χώρο, που βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο του The Mall Athens, πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό.

Οι εικόνες από την αναμονή των επισκεπτών καταγράφηκαν σε βίντεο και κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένοι καταναλωτές χρειάστηκε να περιμένουν έως και δύο ώρες προκειμένου να μπουν στο κατάστημα.

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Το δώρο που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών

Σημαντικό ρόλο στην αυξημένη προσέλευση φαίνεται πως έπαιξε η προωθητική ενέργεια που είχε ανακοινώσει η Victoria’s Secret ειδικά για την ημέρα των εγκαινίων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει ότι οι πρώτοι 100 επισκέπτες του νέου καταστήματος θα είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν ένα από τα χαρακτηριστικά αρωματικά σπρέι σώματός της, γνωστά ως «iconic mists».

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Η προσφορά αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για όσους θέλησαν να βρεθούν από νωρίς στο εμπορικό κέντρο, προκειμένου να εξασφαλίσουν το δώρο τους και να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο.

Παράλληλα, για την πρώτη ημέρα λειτουργίας είχε προβλεφθεί και μια επιπλέον παροχή για τους πελάτες. Οι επισκέπτες μπορούσαν να αξιοποιήσουν δωρεάν υπηρεσία προσωποποιημένης χάραξης, προσθέτοντας τη δική τους προσωπική πινελιά στο αγαπημένο τους άρωμα.

Η εκδήλωση της προηγούμενης ημέρας με γνωστά πρόσωπα της showbiz

Είχε προηγηθεί, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η επίσημη εκδήλωση για τα εγκαίνια του καταστήματος, με τη συμμετοχή γνωστών προσώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της ελληνικής showbiz.

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Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Josephine, η Ελένη Βουλγαράκη, η Νίκη Λάμη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και η Ανθή Βούλγαρη.

Στο νέο κατάστημα της Victoria’s Secret βρέθηκαν επίσης η Άννα Πρέλεβιτς, η Όλγα Ντάλλα, η Πένυ Αγοραστού, η Ιλένια Ουίλιαμς και η Γωγώ Φαρμάκη.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν και ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την επίσημη παρουσίαση του νέου καταστήματος, μία ημέρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας του για το ευρύ κοινό.

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Οι εικόνες από τις ουρές στο The Mall Athens

Το πρωί της Παρασκευής, πάντως, το ενδιαφέρον στράφηκε στους επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα, περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες.

Οι μεγάλες ουρές και η αναμονή που καταγράφηκε κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας αποτέλεσαν τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πρεμιέρας, με το νέο κατάστημα της Victoria’s Secret να προσελκύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών ήδη από την πρώτη ημέρα.