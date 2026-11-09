Ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας -Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στις αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σακούλα εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Κλειστές παραμένουν η Πανεπιστημίου και η Σταδίου, καθώς και η Ομήρου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του αντικειμένου ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε.
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