Ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας -Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στις αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου μέσα σε μαύρη πλαστική σακούλα, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σακούλα εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κλειστές παραμένουν η Πανεπιστημίου και η Σταδίου, καθώς και η Ομήρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του αντικειμένου ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε.

