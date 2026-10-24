Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια -Δεν βρέθηκε κάτι, άνοιξαν οι δρόμοι - iefimerida.gr

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) στη βαλίτσα που ήταν στο σημείο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Άνοιξαν οι δρόμοι -Είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία
Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τους δρόμους που είχαν κλείσει να είναι πλέον ανοιχτοί.
Ειδικότερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στα εξής σημεία:
- Στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου
- Στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο