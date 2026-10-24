Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια -Δεν βρέθηκε κάτι, άνοιξαν οι δρόμοι - iefimerida.gr

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) στη βαλίτσα που ήταν στο σημείο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Άνοιξαν οι δρόμοι -Είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τους δρόμους που είχαν κλείσει να είναι πλέον ανοιχτοί.

Ειδικότερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στα εξής σημεία: