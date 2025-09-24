Under Villa J - Η απόλυτη πρόταση διαμονής στην Πορταριά - iefimerida.gr

Κατωχώρι Πορταριάς, Πήλιο – Το Under Villa J, ένα μαγευτικό αρχοντικό πάνω στο λόφο της Πορταριάς, ανοίγει τις πόρτες του σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία, αυθεντικότητα και ενεργή σύνδεση με το φυσικό τοπίο. Ένας ιδανικός χώρος για ρομαντικές αποδράσεις, οικογενειακές διακοπές ή “workation”, όπου η παράδοση συναντά την άνεση.﻿

Τοποθεσία & Αίσθηση

Το Under Villa J βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά της Πορταριάς, στον οικισμό Κατωχώρι με πανοραμική θέα προς τον Παγασητικό κόλπο. Ο συνδυασμός βουνό – θάλασσα δημιουργεί μια ξεχωριστή αίσθηση: η δροσιά του βουνού, τα αεράκια του κόλπου και η ησυχία που μόνο ο φυσικός χώρος μπορεί να προσφέρει.

Αρχιτεκτονική & Διακόσμηση

Παραδοσιακά στοιχεία της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, πέτρα και ξύλο, συνδυάζονται με vintage διακοσμητικά και αντικείμενα με χαρακτήρα.

Ζεστά, φιλόξενα εσωτερικά με τζάκι, μεγάλα παράθυρα που «φέρνουν» το τοπίο μέσα στο σπίτι και προσεγμένες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαμονή όχι απλώς άνετη, αλλά εμπειρία.

Κοινόχρηστοι χώροι όπως το σαλόνι, η κουζίνα και η βεράντα προσφέρονται για ξεκούραση, συζητήσεις και στιγμές δημιουργίας.

Γιατί να επιλέξει κανείς το Under Villa J

Ιδανικό για κάθε εποχή : Καλοκαίρι για εξορμήσεις, χειμώνα για θαλπωρή. Η θέα, η ατμόσφαιρα και η ηρεμία παραμένουν πάντοτε μαγευτικές.

Εμπειρική διαμονή : Δεν πρόκειται απλώς για ένα "κατάλυμα", αλλά για μια εμπειρία· κάθε γωνιά έχει χαρακτήρα, κάθε λεπτομέρεια "λέει μια ιστορία".

Τοποθεσία στρατηγική: Πολύ κοντά σε μονοπάτια για πεζοπορία, παραδοσιακούς οικισμούς, τοπική γαστρονομία· αλλά ταυτόχρονα μακριά από τη φασαρία, την ένταση της πόλης.

Pet friendly: Στο Under Villa J τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα καθώς αποτελούν μέρος της οικογένειας και αξίζουν κι αυτά διακοπές.

Πληροφορίες & Κρατήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, τιμές και διαθεσιμότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:Website: Under Villa J – Portaria, Pelion UNDER VILLA J

Email / Τηλέφωνο : undervillaj@gmail.com / 6948897383

Διαμονές από: 2 διανυκτερεύσεις ή 3 σε περιόδους επίσημων εορτών και αργιών

Τιμές : 600€ ή 750€ σε περιόδους επίσημων εορτών και αργιών (η τιμή αφορά ανά διανυκτέρευση για έως 8 άτομα)