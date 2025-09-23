 Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ -Θα μοιράσει 2,7 εκατ. ευρώ την ερχόμενη Πέμπτη η πρώτη κατηγορία - iefimerida.gr
Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ -Θα μοιράσει 2,7 εκατ. ευρώ την ερχόμενη Πέμπτη η πρώτη κατηγορία

Δελτία σε πρακτορείο οπαπ
Τζακ ποτ και απόψε στο Τζόκερ / Φωτογραφία: eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Δύο επιτυχίες καταγράφηκαν στη δεύτερη κατηγορία, με τους τυχερούς να κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Έτσι, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 2, 9, 24, 29, 38 και τζόκερ το 1.

