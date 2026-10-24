ΤτΕ: Στα 60 δισ. ευρώ οι συναλλαγές με κάρτες το εξάμηνο -Μόλις το 0,01% των συναλλαγών αφορά περιστατικά απάτης - iefimerida.gr

Οι πληρωμές με κάρτες κερδίζουν συνεχώς έδαφος με τις συναλλαγές να ξεπερνούν τα 1,4 δισ μέσα σε έξι μήνες και τη συνολική αξία τους να αγγίζει τα 60 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, παρά τη διεύρυνση της χρήσης του πλαστικού χρήματος, τα περιστατικά απάτης καταγράφουν σημαντική υποχώρηση, αν και οι οικονομικές απώλειες εξακολουθούν να επιβαρύνουν κυρίως τους ίδιους τους κατόχους των καρτών.

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Τα στοιχεία της ΤτΕ για τις πιστωτικές κάρτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε κατά 9% και η αξία τους κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 23.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) τον Ιούνιο του 2026 ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία ανήλθε σε 22,7 εκατ., παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Η ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών καρτών δείχνει μείωση κατά 2% του αριθμού των χρεωστικών καρτών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 19,2 εκατ., ενώ ο αριθμός των πιστωτικών καρτών αυξήθηκε κατά 3%, ανερχόμενος σε 3,5 εκατ.

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των χρεωστικών καρτών, ο αριθμός των προπληρωμένων καρτών εμφάνισε αύξηση κατά 40% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 και ανήλθε σε 4,1 εκατ. κάρτες. Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην αλλαγή του τρόπου καταβολής ορισμένων οικονομικών ενισχύσεων από τους δημόσιους φορείς, με τη μεταφορά των σχετικών ποσών σε ειδικές προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων. Αντίστοιχα, η εξέταση των επιμέρους κατηγοριών πιστωτικών καρτών αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των εικονικών καρτών αυξήθηκε κατά 9,4% και διαμορφώθηκε σε 195 χιλ. κάρτες.

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Συναλλαγές με κάρτες πληρωμών

Ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψαν άνοδο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ.ευρώ, ενώ η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 60 δισεκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5%.

Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 3% και διαμορφώθηκε στις 63 συναλλαγές, από 61 συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι χρεωστικές κάρτες, που συνιστούν το κύριο υποκατάστατο των μετρητών, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως για συναλλαγές μικρής αξίας. Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα αυξήθηκε σε 70, από 67 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα παρέμεινε σταθερός στις 29 συναλλαγές, όπως και το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα παρέμεινε σταθερή συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, η μέση αξία συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα διαμορφώθηκε σε 2.883 ευρώ, από 2.865 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα διαμορφώθηκε σε 1.309 ευρώ, από 1.317 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή για το σύνολο των καρτών μειώθηκε κατά 3% σε 42 ευρώ, από 43 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών, η μέση αξία ανά συναλλαγή με χρήση χρεωστικής κάρτας υποχώρησε σε 41 ευρώ από 43 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3%, ενώ η μέση αξία ανά συναλλαγή με χρήση πιστωτικής κάρτας παρέμεινε αμετάβλητη σε 46 ευρώ, όπως και το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η σταδιακή μείωση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή με κάρτα συνδέεται τόσο με την αυξανόμενη εξοικείωση των χρηστών με τη χρήση καρτών ως μέσου πληρωμής όσο και με την ενίσχυση της χρήσης τους για συναλλαγές μικρής αξίας. Περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών.

Όσον αφορά τα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκε μείωση του αριθμού συναλλαγών απάτης κατά 23% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, ο δείκτης της αναλογίας των συναλλαγών απάτης προς το σύνολο των συναλλαγών παρέμεινε στο χαμηλό επίπεδο του 0,01%, που αντιστοιχεί σε περίπου 1 συναλλαγή απάτης ανά 9,3 χιλ. συναλλαγές. Όσον αφορά την αξία των περιστατικών απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκε πτώση κατά 14% σε 10,6 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των περιστατικών απάτης προς τη συνολική αξία των συναλλαγών παρέμεινε στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%. Ο δείκτης αντιστοιχεί σε περίπου 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,7 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών. Από την ανάλυση των περιστατικών απάτης ανά δίαυλο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, δηλαδή (α) συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, (β) πληρωμές σε τερματικά POS και (γ) εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας (card-not-present - CNP), προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό απάτης εξακολουθεί να αφορά τις εξ αποστάσεως συναλλαγές.

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Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο αριθμός των συναλλαγών απάτης ανά τύπο συναλλαγής ανήλθε σε 2.108 συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, 21.180 συναλλαγές σε τερματικά POS και 130.898 συναλλαγές σε εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας. Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώνεται μείωση κατά 24% στον αριθμό των συναλλαγών απάτης σε τερματικά ΑΤΜ και κατά 26% σε εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά απάτης στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα αφορούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι οικονομικές ζημίες που προέκυψαν από τις συναλλαγές απάτης μειώθηκαν κατά 16% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025, και διαμορφώθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ από 11,5 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των ζημιών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της συναλλαγής ανάλογα με την υπαιτιότητά τους, επιβαρύνθηκαν κατά 62% οι κάτοχοι-χρήστες καρτών και κατά 30% οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών. Τέλος, οι πάροχοι-εκδότες καρτών πληρωμών επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 8%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ