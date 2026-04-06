Τσουκαλάς: Υποκρισία από τον Μητσοτάκη -Ο μόνος τρόπος να υπάρξει κάθαρση είναι οι εκλογές - iefimerida.gr

Για υποκρισία κατηγορεί τον πρωθυπουργό μετά το μήνυμα που απέστειλε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσουκαλάς.



Σε μια πρώτη αντίδραση, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Υποκρισία, υποκρισία για ποιο λόγο; Το ασυμβίβαστο που μέχρι τώρα έχουν καταλάβει όλοι ότι υπάρχει είναι αυτό μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος. Είναι δύο πλήρως διαφορετικές αντιπαραθετικές τακτικές».

Τσουκαλάς: Εκλογές για να ανασάνουμε σαν κοινωνία

«Υποκρισία γιατί από εχθές ο πρωθυπουργός προσπαθεί να εμφανιστεί ως αυτός που είναι έτοιμος να αντιπαραταχθεί με το βαθύ κράτος. Μα οι υποκλοπές δεν είναι βαθύ κράτος;» διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.



Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε το αίτημα του κόμματος για εκλογές. «Ο μόνος τρόπος να έρθει η κάθαρση, να πάρει ανάσα η χώρα και να ανασάνουμε σαν κοινωνία είναι οι εκλογές».