Τσίπρας: Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ για τα εργασιακά δικαιώματα των διανομέων - iefimerida.gr

Συνάντηση με διανομείς φαγητού είχε χθες ο Αλέξης Τσίπρας -μαζί του ο τομεάρχης Εργασίας του κόμματος και εργατολόγος, Διονύσης Τεμπονέρας.

Τσίπρας για τον κλάδο των ντελιβεράδων

Όπως σημειώνει, σε σχετική ανάρτησή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, «ακούμε συχνά το ‘έχει φύγει το παιδί' για να φέρει την παραγγελία, αλλά κανείς δεν προσθέτει ‘παίζοντας τη ζωή του κορώνα γράμματα' και δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για ψίχουλα. Μας φέρνουν φαγητό, καφέ, φάρμακα, ακόμα και τα ψώνια του supermarket. Κάθε μέρα πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρουν όλη μας τη ζωή θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους.

Στη συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους τους δεσμευτήκαμε να ετοιμάσουμε το πρώτο μας νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα του σύγχρονου πρεκαριάτου. Του κλάδου των ντελιβεράδων», επισημαίνει ο Αλ. Τσίπρας και κάνει λόγο για «έναν νόμο που θα προβλέπει:

*Διαφάνεια και έλεγχο στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών για τις παραγγελίες, τις προσλήψεις-απολύσεις και την αξιολόγηση εργαζομένων.

*Δυνατότητα κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες ντελίβερι.

*Κατάργηση των εργολάβων και των εργολαβικών εργαζόμενων. Απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά στις πλατφόρμες.

*Πλήρης επαναφορά της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων.

*Μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας - κατοχύρωση κάλυψης από εργατικά ατυχήματα.

Γιατί εμείς έχουμε το νου μας στο παιδί… ‘που έχει φύγει' για να μας εξυπηρετήσει», σημειώνει κλείνοντας ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ