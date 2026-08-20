Τσίπρας: «Η ελπίδα γεννιέται όταν οι νέες και οι νέοι παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους» -Στη δημοσιότητα το δεύτερο ντοκιμαντέρ - iefimerida.gr

«Η ελπίδα της ανατροπής» είναι το δεύτερο από τα τρία πολιτικά ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ομάδα εθελοντών και εθελοντριών αναφορικά με τη δημιουργία της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το επεισόδιο που δημοσιεύτηκε σήμερα εστιάζει στην εκδήλωση της

της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «Τώρα μιλάμε», κατά την οποία ο λόγος δόθηκε στη νέα γενιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του βίντεο ακούγονται νέες και νέοι να μιλούν και να εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για το σήμερα λέγοντας:

Είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε στην κρίση. Στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός και τώρα ζούμε σε έναν πληθωρισμό με πόλεμο, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Θεωρούμε λογικό να πρέπει να κάνουμε μια δουλειά, αλλά να βοηθάνε οι γονείς μας ώστε να βγαίνει ο μήνας. Παρόλα αυτά προσπαθούμε, μιλάμε. Αλλά γενικότερα υπάρχει το αίσθημα ότι δεν ακουγόμαστε.

Το δημόσιο σύστημα υγείας βασικά αποτελείται μόνο από το προσωπικό. Δεν έχει τίποτα άλλο να το στηρίξει και το μόνο που ζει μέσα και κάνει την καρδιά μου να χτυπάει είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε πλήρη εξάντληση.

Τα παιδιά νιώθουν οργή, οργή και βία. Είναι να μην μπορείς να πεις στο παιδί σου ξέρεις, δε θα σπουδάσεις γιατί δεν έχουμε λεφτά να το στείλουμε στα φροντιστήρια. Διότι ας μην κρυβόμαστε, δωρεάν εκπαίδευση δεν υπάρχει στην Ελλάδα μόνο ως ταμπέλα.

Μια σύγχρονη Αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια ή να είναι αντι μιλιταριστική. Και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.

Δεν θα ανεχτούμε την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό και τον σεβασμό μας. Το άγχος που μας καταβάλλει εμάς τους νέους και τις νέες, μας δημιουργεί φόβο για το μέλλον μας. Η επαγγελματική μας αποκατάσταση μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Η πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με υπουργεία και κόμματα. Έχει να κάνει με όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο.

«Ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε »

Προς το τέλος του βίντεο παρεμβαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απευθυνόμενος στους νέους σημειώνει:

Αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Εμείς γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή και περάσαμε στην ψηφιακή. Η γενιά η δική σας είναι μια γενιά που έχει γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή και αυτό αλλάζει απολύτως τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητα του ανθρώπου. Αλλιώς ενημερωνόμαστε, αλλιώς ψυχαγωγούμαστε, αλλιώς επικοινωνούμε, αλλιώς ερωτευόμαστε. Και στο πλαίσιο της ψηφιακής συνθήκης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τριλογία Τσίπρα

Η τριλογία αποτελείται από τα τρία επεισόδια «Το πρόσημο της πολιτικής», «Η ελπίδα της ανατροπής» και «Η ώρα της ευθύνης», τα οποία αποτελούν τα τρία μέρη μιας ενιαίας αφήγησης.

Η λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν είναι η μετάβαση από το πρόσωπο στην κοινωνία και στη συνέχεια στη συλλογικότητα, από το βίωμα στην ελπίδα και από την ελπίδα στην ευθύνη. Στον πυρήνα της βρίσκεται ένα ευρύτερο ερώτημα: τι σημαίνει πολιτική σήμερα και πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.