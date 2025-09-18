Τσιάρας: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο αρνίσιο κρέας -Κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα ευλογιάς - iefimerida.gr

«Αδικαιολόγητες» χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας τις ανατιμήσεις στο κρέας, καθώς δεν υπάρχουν ελλείψεις

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά του αρνίσιου κρέατος, δεν χρειάζεται να συζητάμε για κάτι τέτοιο» ξεκαθάρισε μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega, σημειώνοντας ότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία να διαμορφώσουν μια πραγματικότητα που ενδεχομένως τους συμφέρει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς καταλήξαμε να απειλούνται τα κοπάδια από την ευλογιά των προβάτων

Θέλοντας να σκιαγραφήσει την πορεία μέσω της οποίας φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση, με τα κοπάδια να απειλούνται από την ευλογιά των προβάτων, ο κ Τσιάρας είπε: «Πέρυσι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση ζώα νόσο που ήταν η πανώλη. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα της μετάδοσης του ιού ακόμα και σε μια ήρεμη κατάσταση. Αυτό μας έφερε ενώπιον ενός πολύ περίεργου επιδημιολογικού μοντέλου. Ήταν σαν να πήγαινε από τον ένα νομό στον άλλον ο ιός και ψάχναμε να βρούμε τι φταίει. Όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χώρα κράτος – μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία τέτοια νόσο».

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία» τόνισε σε άλλο σημείο ο υπουργός αναφερόμενος στο σχέδιο για τον περιορισμό της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Τσιάρας: Κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς

Ο κ Τσιάρας είπε ότι κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς και έτσι εξαπλώνεται η νόσος. «Όταν αυτό είναι μια παραδοχή από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό», είπε ερωτηθείς σχετικά με τον λόγο που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική κτηνοτροφία.

Ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι «στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων»

Ερωτηθείς, δε, για το εμβόλιο για την ευλογιά, είπε πως δεν υπάρχει κάποιο επιστημονικά τεκμηριωμένο και αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.