 Τσατραφύλλιας: «Οι 8 περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες -Πέφτει έως 8 βαθμούς η θερμοκρασία» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Οι 8 περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες -Πέφτει έως 8 βαθμούς η θερμοκρασία»

καιρός, καταιγίδα
© EUROKINISSI - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ανάρτηση για την κακοκαιρία που έρχεται έκανε και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας,﻿ κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για συγκεκριμένες περιοχές.

Λίγο μετά την ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος προειδοποίησε ακόμη και για πλημμυρικά φαινόμενα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετεωρολόγος του Alpha και του Weather2Go.gr, παρέθεσε τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια αναφέρει:

«Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά...»

Καλημέρα! Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

  • Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.
  • Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης, κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση».

H ανάρτηση στο Facebook:

καιρός πρόγνωση καιρού ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣ

