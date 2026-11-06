Τσακαλώτος: Έχει κολλήσει η βελόνα για τον Τσίπρα -Έχει κάνει μια δεξιά στροφή - iefimerida.gr

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛΑΣ, εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επισκεπτόμενος τις Σέρρες σημείωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν συζητά με καμία οργανωμένη ομάδα, αυτό όπως καταλαβαίνετε το να κινούνται μεμονωμένα στελέχη ή να παρατηρείται το φαινόμενο δεκάδων ανεξάρτητων βουλευτών που μετακινούνται χωρίς επιστροφή της έδρας, πλήττει την ίδια την ποιότητα της πολιτικής ζωής».

«Δεν είναι πολύ καλό στη βουλή να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές κάποιοι να ανεξαρτητοποιούνται και να μην δίνουν την έδρα του κάποιοι να παραιτούνται για να πάνε στον κ. Τσίπρα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα» σημείωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

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Συνεχίζοντας τις βολές προς τον πρόεδρο της Ελληνική Αριστερής Συμπαράταξης ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε την εκτίμηση ότι «έχει κάνει μια δεξιά στροφή ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθεί να πάει προς το κέντρο. Αυτό έκανε και μετά το 2019 και μας βγήκε το 2023, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι κεντρώες και κεντροαριστερές λύσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας», τόνισε και πρόσθεσε:

Αφήνοντας επιπλέον αιχμές κατά του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος σημείωσε σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα του 2019 και του 2023: «Φαίνεται ότι όταν είσαι κυβέρνηση στις εκλογές του 2019 παίρνεις 31,5%, δεν φαινόταν ο κόσμος απογοητευμένος από την «πρώτη φορά αριστερά» και όταν είσαι αντιπολίτευση στις εκλογές του 2023 παίρνεις 17.8%, προφανώς κάτι έχει πάει λάθος. Έγιναν λάθη από το 2019 έως το 2023,τα νούμερα το λένε από μόνα τους, και η δική μας ανάλυση στη Νέα Αριστερά είναι ότι προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια διεύρυνση όχι με δουλειά μυρμηγκιού να πάει στους χώρους εργασίας, στις κοινότητες, στις γειτονιές αλλά με μεταγραφές και μια στροφή στο κέντρο, είναι προφανές σε μένα πως δεν δούλεψε.»

Κολλημένη η βελόνα και για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Τέλος κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛΑΣ ο κ. Τσκαλώτος σημείωσε ότι «νομίζω πως το έχει πει ο κ. Γερουλάνος. Έχει κολλήσει η βελόνα και για τον κ. Τσίπρα. Φαίνεται να τον πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ παρά ο Αλ. Τσίπρας τη ΝΔ».