Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου -Βαρύτατες κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη, τι λέει η εταιρεία - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθούν πέντε εργαζόμενες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την αυτοψία στον χώρο που σημειώθηκε η έκρηξη βρέθηκε τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης στους φούρνους της βιομηχανίας.

Η τρύπα εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο που φαίνεται πως αποτέλεσε την εστία της έκρηξης.



Βαρύτατες κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου -Συνελήφθη μαζί με άλλα δύο στελέχη

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες έχει σχηματιστεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα δύο στελέχη.

Πρόκειται για τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας. Άπαντες θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα την Τετάρτη.



Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων».

Τι λέει η εταιρεία για τις συλλήψεις

Από την πλευρά της, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για τις συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι έγιναν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι μύριζε αέριο τις τελευταίες ημέρες -Είχαν γίνει παράπονα, αλλά δεν λύθηκε το θέμα

Την ίδια ώρα, από καταθέσεις εργαζομένων για τη φονική έκρηξη προκύπτει ότι τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο στους χώρους του εργοστασίου.

Μάλιστα, φαίνεται πως είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι προκειμένου να λυθεί το ζήτημα.



Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την αδειοδότηση και τους ελέγχους στο εργοστάσιο

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ παρέχει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή για τη συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα, βάσει των διατάξεων του νόμου 3982/2011, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

﻿Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η λειτουργία τού συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

