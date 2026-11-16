Τρόμος για ηλικιωμένο στον Βόλο: Λήστες τον περιέλουσαν με υγρό και απείλησαν να τον κάψουν ζωντανό

Στιγμές τρόμου έζησε στα χέρια ληστών το βράδυ του Σαββάτου, μέσα στο σπίτι του, ένας ηλικιωμένος στον Βόλο.

Τέσσερις διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του, τον χτύπησαν άγρια και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό, προκειμένου να του αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00, όταν ο ηλικιωμένος άκουσε θόρυβο στην αυλή της μονοκατοικίας του και βγήκε έξω.Τότε ήρθε αντιμέτωπος με τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια μπήκαν μαζί του στο σπίτι.

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Αφού τον χτύπησαν, τον περιέλουσαν στο κεφάλι με άγνωστο υγρό που βρήκαν στο σπίτι, απειλώντας τον ότι θα του βάλουν φωτιά εάν δεν τους παραδώσει χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Ο ηλικιωμένος τελικά τους έδωσε το χρηματικό ποσό των χιλίων περίπου ευρώ, με τους δράστες να αρπάζουν ακόμη το κινητό του τηλέφωνο και την τραπεζική κάρτα. Όταν αποχώρησαν οι δράστες, ο 81χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.