 Τροχαίο στον Τύρναβο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή -Σοβαρά τραυματισμένος ο δικυκλιστής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Τύρναβο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή -Σοβαρά τραυματισμένος ο δικυκλιστής

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Τροχαίο ατύχημα με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στον Τύρναβο.

Σύμφωνα με το tirnavospress.gr κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο με ένα δίκυκλο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ένας νεαρός που επέβαινε στο δίκυκλο.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο τον δικυκλιστή με σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

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