Τροχαίο με τρία μηχανάκια και ανήλικους στα Καμένα Βούρλα, στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε﻿τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, στο ύψος της σύνδεσης των Καμένων Βούρλων με τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Συγκεκριμένα, τρία δίκυκλα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα νεαρά άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 05:00 το πρωί, όταν ένα μηχανάκι που οδηγούσε 18χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτιδα 21χρονη, συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δύο ακόμη δίκυκλα.

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Στα άλλα δύο οχήματα επέβαιναν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, με τη σύγκρουση να έχει ως αποτέλεσμα και οι τέσσερις νεαροί να βρεθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Εγκατέλειψαν το σημείο οι δύο νεαροί

Μετά το τροχαίο, οι δύο 18χρονοι φέρονται να αποχώρησαν από το σημείο, ενώ εκεί παρέμειναν τραυματισμένοι η 21χρονη και ο 17χρονος οδηγός ενός δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 21χρονη και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων.

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Λίγο αργότερα, στο Κέντρο Υγείας έφτασαν με δικά τους μέσα και οι άλλοι τρεις νεαροί, καθώς είχαν τραυματιστεί. Στη συνέχεια, και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας, ώστε να υποβληθούν σε επιπλέον εξετάσεις και να εκτιμηθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας τους.

Ο 17χρονος έλαβε εξιτήριο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις νεαροί παρέμειναν για νοσηλεία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Δύο συλλήψεις στο Νοσοκομείο

Την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ανέλαβε το ΑΤ Καμένων Βούρλων. Οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν μέσα στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα αποφασίστηκε να μην παραμείνουν υπό κράτηση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύγκρουση και το κατά πόσο οι δύο 18χρονοι οδηγούσαν νόμιμα τα δίκυκλά τους.